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شقيق شهيد.. هكذا استشهد محمد علي جمول فجر اليوم!

31
MAY
2025
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نفذت مسيرة اسرائيلية فجر اليوم عدوانا جويا في بلدة دير الزهراني، ادى الى استشهاد الشاب محمد علي جمول .

وفي التفاصيل، ان الشهيد جمول (33 عاما) كان متوجها من منزله كعادته كل فجر لاداء صلاة الصبح في مسجد بلدته دير الزهراني ، عندما استهدفته مسيرة معادية بسيارته من نوع "كيا" على الطريق المحاذية لاوتوستراد دير الزهراني-النبطية قرب جسر المشاة، مما ادى الى استشهاده على الفور، وهو شقيق شهيد ارتقى في مواجهات مع العدو في منطقة يحمر الشقيف في حرب ال66 يوما،

وسبق الاستهداف تحليق لافت ولاول مرة في هذا العمق، لمروحيات اسرائيلية من نوع اباتشي في اجواء المنطقة.

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