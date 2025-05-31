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عناوين الصحف ليوم السبت 31 أيار 2025

31
MAY
2025
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الأخبار

بدأ عهد فرض الضرائب: المحروقات تموّل منحاً للعسكريين

اللواء
التمديد لليونيفيل بين عون وبرّي.. بدعم فرنسي وتردّد أميركي
سلام يدحض الإفتراءات: لا تطبيع إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية ولبنان ملتزم مبادرة السلام العربية

الديار

لا «كيمياء» بين بري وسلام «وخلاف على الهوية» مع حزب الله
ضغوط «اسرائيلية» لسحب الطوارئ واجتماع بين صفا والامم المتحدة

البناء
ترامب يؤكد أن اليومين المقبلين حاسمان في اتفاق وشيك حول غزة والاتفاق النوويّ
تحذيرات في كيان الاحتلال من خطورة المغامرة بالعبث العسكريّ مع إيران
بري يغمز من قناة دعوة سلام للتطبيع… وصفا يستقبل المنسقة الأمميّة في مكتبها

الشرق الأوسط
إسرائيل تستأنف ضرباتها الجوية بعمق لبنان وسط نقاشات لسحب سلاح حزب الله
الجيش الإسرائيلي: الحزب أعاد ترميم بنى تحتية تعرضت لقصف سابق

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