living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دائرة التعليم العالي في المكتب التربوي ل "أمل": لإقرار ملف التفرغ في اللبنانية قبل بداية العام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

30
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اشارت دائرة التعليم العالي في المكتب التربوي في حركة "أمل" في بيان، الى ان "الجامعة اللبنانية تعاني منذ عام ٢٠١٤ من أزمة تعاقدٍ بالساعة مع نسبةٍ كبيرةٍ من الأساتذة، حتى باتت الأزمة مُزمنةً ومتفاقمةً. هذا الواقع يُهدِّد الدور الأكاديمي والوطني للجامعة، وينذر بالشلل والتعطيل. ومع اقتراب نهاية العهد الرئاسي الثاني دون حلٍّ، تتحوَّل قضية الأساتذة المتعاقدين من إشكالية مهنية إلى قضية إنسانية، خاصةً لمن خدموا لأكثر من عقدٍ في أحلك الظروف الاقتصادية والأمنية، بينما يُحرمون من الاستقرار الوظيفي، ولا سيّما المُقتربين من سن التقاعد.

طوال العقد الماضي، بذلت الحكومات المتعاقبة ورؤساء الجامعة جهودًا مشكورة لإيجاد حلول، وطُرحت آليات ومعايير أكاديمية ومهنية ساهمت ولأكثر من مرة في إنتاج ملفات للتعاقد بالتفرغ، إلا أن جميع المحاولات اصطدمت بعقبة التوازن الطائفي التي أحبطت جميع المحاولات في مراحلها النهائية.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة، سُلّط الضوء من جديد على أزمة التفرغ وخفض نسبة التعاقد بالساعة المُخالفة للأعراف والقوانين. ولاقى الموضوع اهتمامًا فاعلًا من وزيرة التربية التي قدّمت آليةً جديدةً، تجسّدت خطوتها العملية الأولى عبر "التعميم رقم ٤" الصادر عن رئاسة الجامعة (١٩ أيار ٢٠٢٥)، الذي يُلزم الكلياتَ بتحديد حاجاتها الأكاديمية".

وتابع: " أثار التعميم ارتباكًا واسعًا بين الأساتذة المتعاقدين وإدارات الكليات بسبب غموض عبارتين رئيسيتين:

1. "لا تدخل في حساب الحاجات المقررات الاختيارية":

- يُغفل واقع المواد "الاختيارية" في الجامعة اللبنانية، فمع أنها اختيارية للطلاب، إلا أنها تُدرَّس سنويًا ضمن اختصاص الكلية، ويُعتمد عليها أساتذةٌ منذ سنوات. وعليه يجب احتسابها ضمن الحاجات الاكاديمية للكليات.

٢. "لا تدخل في حساب الحاجات المقررات الإلزامية خارج اختصاص الكلية":

- يُطرح مفهومٌ فضفاضٌ غير دقيق (كـ مواد الحقوق في كلية الادارة أو مواد العلوم في كليات الهندسة او الطب الخ )، ما يفتح الباب لتأويلات متضاربة ويُربك الإدارات. و هناك اعداد كبيرة من الاساتذة المتعاقدين التي اوكلت اليها هذه المواد و عليه يجب ايضا احتسابها ضمن الحاجات.

بعد تواصل المكتب التربوي مع وزارة التربية ورئاسة الجامعة، وعدم التوصل إلى توضيحات كافية، نطالب بـ:

١. تحديد معايير واضحة وإصلاح الثغرات في التعميم.

٢. ضمان انطلاقة سليمة للآلية الجديدة".

واكد المكتب التربوي دعمه "لكل إجراء يُفضي إلى حلٍّ عادلٍ وشاملٍ يعامل جميع الأساتذة كمواطنين متساوين، ويثمّن مساعي الوزيرة و رئيس الجامعة لاعتماد آليّةٍ واضحة المعايير. ويحث على تصحيح المسار وفقًا لخصوصية الجامعة اللبنانية ومتطلباتها الأكاديمية بما يضمن رفع الظلم عن الاساتذة المتعاقدين، على امل ان يتم اقرار الملف قبل انطلاقة العام الجامعي القادم ٢٠٢٥-٢٠٢٦".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout