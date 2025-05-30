عطلة عيد الأضحى من 6 إلى 9 حزيران..

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صدر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مذكرة حملت الرقم 23/2025، قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، لمناسبة عيد الأضحى المبارك. وجاء فيها : "إستنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي الى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، ولمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يومي الجمعة والإثنين الواقع فيهما 6 و 9 حزيران 2025، كما وتقفل يوم السبت الواقع فيه 7/6/2025 كل المؤسسات العامة التي تخضع لدوام خاص وتعمل خلال هذا اليوم".