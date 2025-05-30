تعميم من "العمل" بشأن استقدام العمال الأجانب!

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أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم تعميماً مهماً بشأن طلبات الموافقة المبدئية لاستقدام العمال الأجانب، جاء فيه، أن وزارة العمل تود إعلام المواطنين بأنه عند البت بطلب الموافقة المبدئية، يتلقى صاحب العلاقة رسالة تعلمه بقرار الوزارة إما قبول الطلب أو رفضه.

بعد استلام الرسالة، يمكن لصاحب العلاقة طباعة نسخة من قرار الموافقة صالحة للتنفيذ لدى مصرف الإسكان ودوائر الوزارة.

لذلك، يُطلب من أصحاب العلاقة متابعة طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية "أونلاين" وعدم مراجعة الدوائر المعنية مباشرة، حفاظاً على وقتهم وجهدهم.

كما يُشدد على اعتماد القرار المطبوع إلكترونياً كنسخة رسمية وصالحة للتنفيذ أمام الجهات المختصة.