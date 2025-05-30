رياح ناشطة.. إليكم طقس الـ weekend

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح لتصل أحيانا الى 55كلم/س.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع بعض التقلبات المحلية ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار : بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 17 و 26، زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال، مع رياح ناشطة نهارا واحتمال تساقط رذاذ خفيف شمال البلاد.

السبت:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح لتصل أحيانا الى 55كلم/س.

الأحد:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، واحتمال تساقط بعض الرذاذ شمالا في الفترة المسائية وتبقى الرياح ناشطة .

الإثنين:

غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات و انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل ، تنشط الرياح أحيانا لتصل الى 50 كلم/س مع احتمال أمطار متفرقة شمال البلاد.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 26 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 26 درجة ، في الداخل من 13 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و 70%.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,29

-ساعة غروب الشمس: 19,42