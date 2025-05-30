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بعد عقيص.. الصايغ ردّا على جبور: "تعبير "البامبرز" تبرئة له"!!

30
MAY
2025
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كتب النائب سليم الصايغ عبر منصة إكس: 

"العزيز الأستاذ شارل جبور، يا ليتك انتظرت لمشاهدة الحلقة قبل أن تبادر إلى الرد، ليأتي ردّك مكتملاً لا منقوصًا، وهادئًا لا متسرّعًا ومرتبكًا.

أعرف أن من يطرق الباب يسمع الجواب، لكن إهانة الكتائبيين وأصدقائهم وتضحياتهم في زحلة، عبر وصفهم بما وصفهم به النائب جورج عقيص لأسباب بلدية وانتخابية تافهة، وهو يردّد: "على زحلة ما بيفوتوا"، مستهدفًا حزب الكتائب اللبنانية، هي إهانة لا يمكن تجاهلها أو السكوت عنها. وتكرارها عبر المجموعات التي تديرها، استوجب ردًّا بعد صمت، جاء بلغة أصابت صاحب الإهانة ومن شاركه، وهذا هو المقصود تحديدًا. أما تعبير "البامبرز"، فهو تبرئة له، لأنه لم يكن حينها مدركًا أو واعيًا لما يجري، وإن وعى أو عرف لاحقًا، فليس من القوات اللبنانية بل من مشارب أخرى نعرفها جميعًا.

أما أن تتّهمني أنت بالذات بأن لدي عقدة نفسية من النجاح، فأنا شخصيًا ما زلت أبحث عن معنى ومقصد هذا الكلام غير المفهوم."

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