سعادة: القوميون في أميون والكورة أبناء حزب ونهضة واحدة وسيخوضون معركة انتخابات رئاسة الاتحاد موحدين

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صدر عن مكتب النائب السابق سليم عبدالله سعاده التوضيح التالي:

القوميون في أميون والكورة أبناء حزب ونهضة واحدة وسيخوضون معركة انتخابات رئاسة الاتحاد موحدين في وجه مرشح القوات..

ان ما طالعنا به البارحة الدكتور سمير جعجع على احدى الوسائل الاعلامية حول الانتخابات البلدية في الكورة بعيد من واقع وحقيقة الأمور المتعلقة باستحقاق نعتبره في الأساس استحقاقاً بلدياً تنموياً اقتصادياً اجتماعياً يتفاعل فيه المواطنون في كل مدينة وفي كل قرية انطلاقاً من وحدة الحياة التي تجمعهم، والمسائل التنموية المشتركة التي تشكل مساحة تفاعلية جامعة بمعزل عن الانتماءات الجزئية سواء العائلية أو الحزبية أو غيرها".

وختم:" نطمئن الجميع الى ان القوميين الاجتماعيين في أميون والكورة جميعاً أبناء حزب ونهضة واحدة، رغم جراح الانقسام الإداري الذي لم ولن يؤثر على وحدتهم الروحية والتزامهم بفكر وعقيدة سعاده ،وليس كما يحاول بعض مصطادي الماء العكر هنا وهناك. والقوميون الاجتماعيون وحلفاؤهم في الكورة سيخوضون معركة انتخابات رئاسة الاتحاد موحدين في وجه مرشح القوات اللبنانية وحلفائهم في الكورة".