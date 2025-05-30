عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 أيار 2025

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الأخبار: ماذا يفعل نواف سلام؟

السلاح أولى من صلاحيات رئاسة الحكومة!

التشكيلات الدبلوماسية عالقة: صراع رئاسي على السفارات الكبرى

العالم يترك النازحين السوريين بلا طبابة

مقترح ويتكوف: سلّة هدايا لإسرائيل



النهار: مجلس الوزراء نحو تسريع الشق الداخلي... تعيينات مجلس الإنماء استجابة للإلحاح الدولي



الديار: عون يسحب فتيل التوتر من الحكومة..و«اليونيفيل» تحذّر من تدهور الاوضاع جنوبًا

تصعيد اسرائيلي وتهويل أميركي عشية زيارة أورتاغوس؟!

أسئلة حول شفافية التعيينات الإدارية: بطيئة «كالسلحفاة»



اللواء: جولة اعتداءات إسرائيلية ليلاً.. و«اليونيفيل» تطالب بعملية سياسية لتحقيق السلام

سلام يؤكد الإلتزام بتوسيع سيادة الدولة.. وتعيينات تراعي الآلية وأنصاف مؤقت للعسكريين

الجمهورية: تصعيد حول السلاح ملاقاة لأورتاغوس

بري لـ الجمهورية: أقول لسلام: بتسخّن منسخّن

البناء: ويتكوف ينقلب على ورقته التي قبلتها حماس بعدما سمح لدريمر بإدخال التعديلات | الخارجيّة الأميركيّة تتحدّث عن تخلّي إيران عن التخصيب… وخارجية إيران تنفي | عون إلى العراق الأحد: الانتهاكات الإسرائيليّة مستمرّة وانتخابات الجنوب تحدٍّ لها

l'orient le jour: Nominations administratives : un nouveau signal positif à la communauté internationale

عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: قطع التغطية الصحية الدولية عن اللاجئين السوريين يثير المخاوف

مجلس الوزراء يقرّ المنح المالية للعسكريين ويجري تعيينات.. ومصادر رسمية لـ «الأنباء»: عدّ تنازلي لتسليم السلاح

الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء فوري لسكان عدة مناطق بشمال غزة