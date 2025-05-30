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أسرار الصحف ليوم الجمعة 30 أيار 2025

30
MAY
2025
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اللواء: أسرار

لغز

وضع ملف الزيادات على الرف، بعد المنحة التي أُعطيت للعسكريين (في الخدمة ومتقاعدين)، بمعنى أنها ستُدرس بهدوء، بعيداً عن ضجيج الشارع.

 

همس

لتاريخه، لم تتمكن الجهات المالية المحلية والدولية من وضع تصور متقارب للخروج مما يُسمَّى «بإلفجوة المالية» التي على ردمها يمكن معالجة أموال المودعين..

 

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر متابعة لمفاوضات الملف النووي الإيراني إن المواقف التي تصدر من واشنطن سواء عن الرئيس دونالد ترامب أو وزارة الخارجية حول تفاصيل التفاوض وبنوده، خصوصاً ما يتّصل بتخصيب اليورانيوم هي رسائل تفاوضيّة أكثر مما هي توصيف للواقع الراهن. فالخلاف حول تخصيب اليورانيوم لا يزال قائماً ويشكل عقدة تهدّد بنسف المفاوضات ما لم يتمّ التوصل إلى توافق حولها وبالنسبة لإيران لا يمكن تحقيق توافق على إطار يحجب عنها حقها بالتخصيب، ولكن هناك انفتاح على الحلول التي يعمل عليها الوسيط العماني لتثبيت هذا الحق ووضع عناصر الاطمئنان التي تضمن سلميّة البرنامج والاستخدام التي يفترض أنها جوهر الطلب الأميركي.

 

كواليس

تؤكد مصادر فلسطينية أن الصيغة التي عرضت على قيادة المقاومة وقبلت بها تختلف عن الصيغة النهائية التي تسلّمتها والتي تعتبرها المقاومة استجابة للضغوط الإسرائيلية ومراعاة غير مناسبة لشروط بنيامين نتنياهو، لكنها رغم ذلك لا تقابلها بالرفض بل تقوم بدراستها وإعداد نقاط تفاوضيّة حولها سوف تقوم بتسليمها للوسطاء لمتابعة التفاوض سواء عبر إدخال تعديلات على النص أو إرفاقه بنصوص تفسيرية وضمانات تتصل بإنهاء الحرب التي كانت هدفاً واضحاً في الصيغة الأولى وغابت عن الصيغة النهائيّة.

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