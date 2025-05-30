لغم عباس انفجر في حركة فتح

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الأخبار: يصل إلى بيروت يوم الأحد المقبل وفد فلسطيني برئاسة عزام الأحمد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمتابعة المحادثات اللبنانية الفلسطينية حول تسليم سلاح المخميات.

وقد ربطت مصادر مطّلعة الزيارة بوجود خلاف فلسطيني - فلسطيني حول الملف ومقاربته.

وكشفت المصادر المعنية، عن أن كل قيادة حركة فتح في لبنان، عبّرت عن استيائها من طريقة إدارة الملف، ومن الدور الذي لعبه ياسر محمود عباس، الأمر الذي دفع بالسفير أشرف دبور إلى الاحتجاج على كل ما حصل، كذلك عمد مسؤول فتح في لبنان فتحي أبو العردات إلى الاعتكاف في منزله، بينما تقدّم القادة العسكريون في الحركة، والضباط الذين سبق أن تقاعدوا بعريضة ترفض كل ما ناقشه عباس في بيروت.