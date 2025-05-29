في وقتٍ متأخّر من هذه الليلة... إرتفاع في أسعار المحروقات!

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صدر عن وزارة الطاقة والمياه مساء اليوم الخميس، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

بنزين 98 أوكتان:: 1.529.000 ليرة لبنانيّة (+101,000)

بنزين 95 أوكتان: 1.489.000 ليرة لبنانيّة (+100,000)

المازوت: 1.393.000 ليرة لبنانيّة (+174,000)

غاز: 910.000 (00000)



كما أعلن ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في تسجيل صوتي، أن التسعيرة الجديدة للمحروقات شهدت ارتفاعاً في أسعار البنزين والمازوت والغاز، موضحاً أن السبب يعود إلى الضرائب التي فرضتها الدولة، بهدف تأمين الإيرادات المالية.





ودعا أبو شقرا المواطنين وأصحاب المحطات إلى تفهّم هذا الارتفاع، مشدداً على أن الدولة بحاجة لهذه العائدات الضريبية.