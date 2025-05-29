وقفة احتجاجية لاهالي بلدة كفركلا

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نفذ عدد من اهالي بلدة كفركلا وقفة احتجاجية أمام مفرق دير ميماس – كفركلا، استنكاراً لاستمرار الاحتلال باطلاق النار على كل من يتنقل داخل البلدة.

وطالب المحتجون “الدولة ممثلة برئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بالتدخل ومعالجة المشكلة حتى يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم وارزاقهم”.

وهددوا ب”اتخاذ خطوات تصعيدية وصولا الى اقفال طريق مرجعيون النبطية بالاتجاهين اذا لم تتخذ اجراءات لحمايتهم”.

وعقد المحتجون لقاء مع قائد اللواء السابع في الجيش العميد طوني فارس للبحث في الخطوات الايلة الى ازالة المخاطر التي تهدد حياة ابناء كفركلا.