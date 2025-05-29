سلسلة غارات للعدو الإسرائيلي تستهدف مناطق جنوبي البلاد!

الطائرات الحربية الإسرائيلية تشنّ غارات متتالية على مناطق في أقضية حاصبيا، وجزين، وبنت جبيل، والنبطية، وسط تصعيد متواصل أسفر عن شهيدين وجريح في وقت سابق اليوم.

صعّد الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاته على لبنان، حيث شنّت طائراته سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في أقضية حاصبيا، وجزين، والنبطية، وبنت جبيل، في انتهاك مستمر لوقف إطلاق النار.

وأفادت مراسلة الميادين بأنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بعدة غارات جوية وادي برغز في قضاء حاصبيا، بالتزامن مع غارات طالت المنطقة الواقعة بين سجد والريحان، وأخرى على منطقة تبنا قرب بلدة البيسارية في قضاء صيدا.

كما شنّ الاحتلال غارة على أطراف بلدة كفرفيلا، وأخرى استهدفت أحراش بلدة ياطر، في حين استهدفت طائرة مسيّرة المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت ليف وراميا في قضاء بنت جبيل.

من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 3 غارات استهدفت ظهر الحرف في خراج بلدة السريرة قضاء جزين، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على تلال الريحان بمنطقة جزين، وأغار على الجبور بكفرحونة.

كما طالت الغارات منطقة قعقعية الصنوبر قضاء صيدا.

تزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني كافة.

وتأتي هذه الاعتداءات بعد ساعات على استشهاد شخصين وإصابة آخر، نتيجة غارات وقصف إسرائيلي طالا بلدات كفركلا، والنبطية الفوقا، وبيت ليف.