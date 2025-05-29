فريد البستاني من مقرّ الاتحاد العمالي العام: لجنة الاقتصاد تولي الملف المعيشي والإجتماعي الأهمية التي يستحقها

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اشار النائب فريد البستاني من مقرّ الاتحاد العمالي العام إلى أن لجنة الاقتصاد تولي الملف المعيشي والإجتماعي الأهمية التي يستحقها، ولن تألو جهدا لمعالجة كل ما يطرح عليها في هذا الشأن.

وأعلن النائب الدكتور فريد البستاني في خلال زيارته مقر الإتحاد العمالي العام في لبنان، الدعم الكامل والتام لرئيس الإتحاد العمالي العام في كل مواقفه المطلبية.



وقال: "لضرورة إطالة البال على بعضنا البعض لأننا نعمل بورشة كبيرة فالدولة مترهلة ولكننا نعمل بجهد والتحسن يحصل بشكل تدريجي.



لفت الى أن على كل وزارة أن تقوم بدرس وضعها من خلال إجراء مسح شامل ميداني لتحديد فئات الموظفين وعددهم ودورهم الوظيفي.



واعتبر البستاني أن الوضع استثنائي والتضخم يأكل كل الزيادات، لافتا الى أن على اللجنة وعلى الدولة بصورة خاصة مسؤولية مناقشة كل هذه الأمور للوصول الى حلول طويلة الأمد تضمن حقوق الجميع، لأن ما حصل هو مؤامرة تعرض لها الإقتصاد الوطني وطاولت مدخرات الشعب".

من جهته، أشار الأسمر الى موضوع الحد الأدنى للأجور الذي طرحه الإتحاد العمالي العام ولاقى تأييدا ودعما من النائب البستاني وحثنا على أن نطالب بشكل واقعي أكثر كي نصل الى الحد الأدنى المطلوب الذي يؤمن حاجة العائلة اليومية ولقمة عيشها بكرامة".



وقال: "لأول مرة، نرى استدعاءات أمام القضاء لوزراء سابقين وحاليين وغيرهم. لأول مرة مساءلة قانونية لأصحاب مولدات الكهرباء المخالفين و متابعة مواضيع تخص الإقتصاد الوطني كالإتصالات والأجور وغيرها كلها التي يقوم بها الدكتور فريد البستاني في لجنة الإقتصاد النيابية بجدية وقوة، بهدف إنصاف كل صاحب حق. لم يترك البستاني أي موضوع لم يتطرق اليه بهدف التصويب ومعالجة الأمور المتروكة على حالها".