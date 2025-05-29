وزير الاتصالات بحث مع مسؤول "ستارلينك" في استفادة لبنان من خدمات الشركة

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اجتمع وزير الاتصالات شارل الحاج في مكتبه بالوزارة، في إطار استكمال الجهود المبذولة لانضمام لبنان إلى شبكة الدول التي تتوافر فيها خدمات "ستارلينك"، مع المدير العالمي لترخيص خدمات الشركة وتطويرها سام توريرSAM TURER ترافقه الملحقة الاقتصادية والسياسية في السفارة الأميركية في لبنان جوليا غلوبلاكر ورئيس القسم التجاري في السفارة نعمان طيار.

وبحث الحاج في "سبل إيجاد أفضل الطرق لإشراك لبنان في خدمة "ستارلينك" والاستفادة من الميزات التي توفّرها للشركات العاملة في لبنان، وفي الوقت نفسه مراعاة جميع المصالح الوطنية، بهدف جعل لبنان مركزا آمنا من حيث توافر الاتّصالات، ممّا يسهم في استقطاب الشركات العالمية ويعزز فرص الاستثمار في لبنان في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية".