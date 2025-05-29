حجار: "المجتمع الدولي سيترك لبنان لمواجهة أعباء النازحين السوريين وحيداً..."

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كتب الوزير السابق هيكتور حجار عبر منصة إكس"

"ها قد بدأ يحدث ما حذّرت منه منذ سنتين! المجتمع الدولي سيترك لبنان لمواجهة أعباء النازحين السوريين وحيداً...

فعوضاً عن التعويض على لبنان لما تحمّله خلال 14 عاماً، وطرح خطّة عمليّة ومترابطة لإعادة النازحين إلى بلادهم تزامناً مع تخفيض المساعدات في لبنان، تطالعنا ال UNHCR اليوم بقرار وقف التغطية الإستشفائية للنازحين السوريين في لبنان ووقف الدعم المقدّم لمراكز الرعاية الصحية الأولية إبتداءً من تشرين الثاني المقبل.

فكيف للبنان أن يتحمّل هذا الوزر وهو غير قادر أساساً على تأمين الإستشفاء لأبنائه؟! إن هذه الحلول المجتزئة لن تساهم في إيجاد حلولٍ لملفّ النازحين. فماذا بعد؟!"