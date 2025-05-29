شدّد رئيس الوزراء نواف سلام، على وجوب احتكار الدولة للسلاح في الأراضي اللبنانية كلّها.



وكشف سلام، حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال"، عن أنّ الحكومة اللبنانية حقّقت ما يقارب 80% من أهدافها في نزع سلاح الميليشيات جنوب البلاد.



وقال: "لا نريد وضع البلاد على مسار الحرب الأهلية ولكننا ملتزمون بتوسيع سلطة الدولة وتعزيزها".



توازيًا، نقلت الصحيفة ذاتها، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم بإنّهم "فوجئوا بالتقدم المحرز للجيش اللبنانيّ في نزع سلاح "حزب الله".