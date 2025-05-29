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الجمهورية: إهتزاز حكومي

29
MAY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

ربطاً بالهجوم الكلامي المباشر وغير المباشر بين رئيس الحكومة نواف سلام و»حزب الله»، وكذلك الكلام العالي السقف على خط وزير الخارجية يوسف رجي والحزب.

 

هذا الوضع، وكما يصفه مرجع كبير، مطوّق بالألغام، ولا يبشّر بخير، ويؤكّد لـ«الجمهورية» خشيته من أن تكون خلف الأكمة أصابع تلعب بصواعق التفجير، فمن جهة إعتداءات إسرائيليّة متتالية ليس مستبعداً اندراجها في سياق مخطط شيطاني يمهّد إلى ما هو أسوأ وأخطر، وربما إلى فلتان واسع بلا حدود، يعزز احتماله عدم فعالية لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وغياب الضمانة الجدّية لعدم حصوله خصوصاً من قبل الراعيين الأميركي والفرنسي لهذا الاتفاق».

 

ومن جهة ثانية، منعٌ علنيّ وضمنيّ لإنجاز ملف الإعمار، وربطه بشروط صعبة التحقيق، ما يراكم تحت رماده جمراً مشتعلاً واحتقاناً متزايداً يقترب من حافة الانفجار.

 

ومن جهة ثالثة، تفخيخ للحكومة عن قصد أو عن غير قصد أو ربما عن طيش سياسي وجهل، بسجالات ومناكفات لا تؤثر فقط على تماسك الحكومة وتضامنها، بل تنسحب بتداعياتها على الواقع العام وبيئاته السياسية والطائفية والمذهبية.

الجمهورية
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