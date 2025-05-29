عناوين الصحف ليوم الخميس 29 أيار 2025

الأخبار: ضغوط أميركية وإسرائيلية... ولبنان يقصّر في إتصالاته
هل يخفّض عديد الـ "اليونيفل" إلى النصف؟
سلام يتناغم مع "القوات... وأورتاغوس غاضبة من الرئيس
تحريض على موقف عون من السلاح
"النووي الايراني": لحظة الحسم تقترب
الجمهورية: السلاح والإعمار: غليان واحتقان
النهار: معادلة حاسمة للسلاح بين سلام و"الحزب" تزايد الشبهات مع اقتراب التجديد لليونيفيل
اللواء: سلام للجالية في الإمارات: استمرار الاحتلال الإسرائيلي يؤخر بسط سيادة الدولة
تعيينات في مجلس الوزراء اليوم.. ووقف التغطية الصحية للنازحين ومحادثات عسكرية حدودية في دمشق
البناء: ترامب: لدينا محادثات جيدة مع إيران وأنا حذرت نتنياهو من أي إجراء ضدها | ويتكوف: حل طويل الأمد في غزة يبدأ بوقف مؤقت… وحماس تعلن التوصل لاتفاق | رجي للمقاومة: لن نفاوض على السيادة… والموسوي: لا تفاوض العدو على السيادة
الديار: قبل المخيمات: العيون العربية على سلاح حزب الله
هل يُشعل نتنياهو المنطقة لعرقلة الاتفاق الأميركي ــ الإيراني و«الدولة الفلسطينية»؟
?l'orient le jour: Monopole des armes : quelles conditions le Hezbollah a-t-il posées au président
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: مصدر من «حماس» يشرح لـ«الشرق الأوسط» معنى «اتفاق الإطار العام» مع ويتكوف
قال إن الحركة معنية فقط بما يصلها عبر قنوات التفاوض
الأنباء الكويتية: مقاربة ملف السلاح بـ «رزنامة رئاسية»: تكريس الاستقرار والمطالبة بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف النار
سلام: استرجاع الدولة قرار الحرب والسلم.. والاحتلال يؤخّر بسط السيادة