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أسرار الصحف ليوم الخميس 29 نيسان 2025

29
MAY
2025
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اللواء: أسرار

لغز
من المتوقع أن يؤثر قرار المفوضية السامية للاجئين بوقف التغطية الصحية داخل لبنان للاجئين السوريين، بتسريع عودة عدد كبير، يُقدَّر بعشرات الألوف الى بلادهم..


غمز
تتكشَّف مع الأيام عمليات بلف وتشاطر في عدد من البلديات أدت إلى وصول شخصيات على قوى غير التي تبنت ترشيحها..


همس
طلبت الموفدة الأميركية تصوراً لبنانياً لملفات السلاح غير الشرعي، قبل تحديد موعد لمجيئها الى بيروت، بعد عيد الأضحى المبارك..

 

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال دبلوماسي لبناني خدم في السفارة اللبنانية في واشنطن تعليقاً عن كلام وزير الخارجية حول أن هناك فرقاً كبيراً بين اعتبار أي سلاح خارج مؤسسات الدولة غير شرعي واعتبار أي سلاح لا تشرّع الدولة وجوده غير شرعي، والبيانات الوزارية المتعاقبة للحكومات اللبنانية شرّعت سلاح المقاومة والمثال الأميركي يؤكد ذلك، فهناك ميليشيات تملك دبابات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة في أميركا وتقيم مناورات دوريّة بمعرفة الدولة وتشريع منها لأسباب تخصّ أميركا ولا تعنينا وبالمثل على الدولة أن تناقش بعقلانيّة بعيداً عن حقد البعض وكراهيّتهم للمقاومة تبريراً لتاريخهم الأسود مع “إسرائيل” وتقرّر ماذا تريد وعندما تقرّر الدولة لكل قرار إطار قانونيّ مناسب ولا يستطيع أحد الضحك علينا بأحادية المعادلات القانونية. وها هي “إسرائيل” لديها جيش من المستوطنين المسلحين خارج مؤسسات الدولة لكنه شرعي بنظر الدولة، فمن يريد إسقاط السلاح تقرّباً من “إسرائيل” وتحقيقاً لأهدافها وهو يعلم أن التوطين وراء الباب فليقل ذلك علناً ولا يتذرّع بأنه لا توجد دولة يوجد فيها سلاح خارج مؤسسات الدولة.

 

كواليس

قال خبير اقتصادي إن الحديث عن علاقة تناسبية سببية بين رفع العقوبات وانتعاش الاقتصاد في سورية يحتاج إلى التدقيق، لأن رفع العقوبات في ظل النظام الاقتصادي ذاته الذي فرضت خلال وجوده تحول إيجابي أكيد، لكن مع تغيير النظام الاقتصادي يصبح الأمر أكثر تعقيداً، لأن رفع العقوبات يسهل تدفق السلع ويسهل أمور التجارة والمعاملات المصرفية وتداول العملات. وإذا كان النظام الاقتصادي ليبرالياً بلا ضوابط سوف تكون النتائج وجود سلع كثيرة بأسعار لا يستطيع الناس شراءها وتكون هناك مضاربة على الصناعة المحليّة ربما تنهار بسببها وتتوسّع البطالة كما أن سعر العملة قد ينخفض بدلاً من أن يتحسن لأن ازدهار التجارة يسبب الطلب على العملات الأجنبية.

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