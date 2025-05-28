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بيان صادر عن حـ.ـزب اللـ.ـه حول العـ.ـدوان الإسرائـ.ـيلي على اليمن:‏

يُمعن العـ.ـدو الصهيـ.ـوني في انفلاته وعـ.ـدوانه الوحشي اتجاه شعوب منطقتنا من غـ.ـزة إلى لبنان واليمن، وآخرها ‏المجـ.ـازر المروعة التي يرتكبها بحق أهل غـ.ـزة، ومواصلة سياسة التجويع والإبادة الجماعية، والاعتـ.ـداءات اليومية ‏المستمرة على سيادة لبنان، وصولًا إلى العـ.ـدوان اليوم على مطار صنعاء المدني، واستـ.ـهداف الطائرة المدنية ‏الوحيدة المتبقية، في خرق فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية‎.‎

إنّ حـ.ـزب اللـ.ـه إذ ‏يُدين بشدة تلك الاعتـ.ـداءات الصهيـ.ـونية البربرية، يؤكد أنّ هذا التمادي الإسرائـ.ـيلي ما كان ليحصل ‏لولا الغطاء الأميركي الكامل، والصمت المخزي للمجتمع الدولي‎.‎

إنّ العـ.ـدوان الجديد على اليمن يؤكد أن هذا العـ.ـدو لم يتّعظ من دروس ربيبته أميركا، التي لم تستطع إخضاع اليمن ‏وشعبه وقيادته، وأقرّت بفشلها مما اضطرها مرغمة إلى وقف عـ.ـدوانها على اليمن، وأنّ العـ.ـدو ما زال غارقًا في ‏أوهامه، ظانًا أنّه سيحقّق أهدافه الواهية في ردع ‏الشعب اليمني أو دفعه إلى التراجع عن مواقفه الراسخة في ‏إسناد الشعب الفلسـ.ـطيني المظلوم، التي تُرتكب بحقه يوميًا أبشع المجـ.ـازر، وتصم الآذان عن صراخات وعذابات ‏أطفاله الذين يُقـ.ـتـ.ـلون حرقًا وتجويعًا، وتُغمض الأعين عن مشاهد الأشلاء الممزقة والمتناثرة‎.‎

إنّ حـ.ـزب اللـ.ـه إذ يُعبّر عن اعتزازه الكبير بالمواقف الشجاعة والجريئة والحكيمة للقيادة اليمنية، يؤكد تضامنه الكامل ‏مع الشعب اليمني الأبي، الذي لن يزيده العـ.ـدوان إلا عزمًا وبأسًا وجُرأة وتصميمًا على المضي قُدمًا في ما بدؤوه، ‏حتى وقف حـ.ـرب الإبادة ‏وفك الحصار عن أهل غـ.ـزة.‏ ويدعو حـ.ـزب اللـ.ـه إلى أعلى درجات الإدانة والاستنكار من جميع ‏الدول والشعوب الحرة في العالم وإلى التحرك الفاعل والمؤثر لفك الحصار الظالم التي يتعرض له قطاع غـ.ـزة العزيز ‏واليمن الشريف. كما يدعو مجددًا الشعوب والدول ‏العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني العزيز ‏ومؤازرة موقفه الشجاع والنبيل نصـ.ـرة لفلسـ.ـطين وشعبها الصامد.‏