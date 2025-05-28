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بيان صادر عن حـ.ـزب اللـ.ـه حول العـ.ـدوان الإسرائـ.ـيلي على اليمن:
يُمعن العـ.ـدو الصهيـ.ـوني في انفلاته وعـ.ـدوانه الوحشي اتجاه شعوب منطقتنا من غـ.ـزة إلى لبنان واليمن، وآخرها المجـ.ـازر المروعة التي يرتكبها بحق أهل غـ.ـزة، ومواصلة سياسة التجويع والإبادة الجماعية، والاعتـ.ـداءات اليومية المستمرة على سيادة لبنان، وصولًا إلى العـ.ـدوان اليوم على مطار صنعاء المدني، واستـ.ـهداف الطائرة المدنية الوحيدة المتبقية، في خرق فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
إنّ حـ.ـزب اللـ.ـه إذ يُدين بشدة تلك الاعتـ.ـداءات الصهيـ.ـونية البربرية، يؤكد أنّ هذا التمادي الإسرائـ.ـيلي ما كان ليحصل لولا الغطاء الأميركي الكامل، والصمت المخزي للمجتمع الدولي.
إنّ العـ.ـدوان الجديد على اليمن يؤكد أن هذا العـ.ـدو لم يتّعظ من دروس ربيبته أميركا، التي لم تستطع إخضاع اليمن وشعبه وقيادته، وأقرّت بفشلها مما اضطرها مرغمة إلى وقف عـ.ـدوانها على اليمن، وأنّ العـ.ـدو ما زال غارقًا في أوهامه، ظانًا أنّه سيحقّق أهدافه الواهية في ردع الشعب اليمني أو دفعه إلى التراجع عن مواقفه الراسخة في إسناد الشعب الفلسـ.ـطيني المظلوم، التي تُرتكب بحقه يوميًا أبشع المجـ.ـازر، وتصم الآذان عن صراخات وعذابات أطفاله الذين يُقـ.ـتـ.ـلون حرقًا وتجويعًا، وتُغمض الأعين عن مشاهد الأشلاء الممزقة والمتناثرة.
إنّ حـ.ـزب اللـ.ـه إذ يُعبّر عن اعتزازه الكبير بالمواقف الشجاعة والجريئة والحكيمة للقيادة اليمنية، يؤكد تضامنه الكامل مع الشعب اليمني الأبي، الذي لن يزيده العـ.ـدوان إلا عزمًا وبأسًا وجُرأة وتصميمًا على المضي قُدمًا في ما بدؤوه، حتى وقف حـ.ـرب الإبادة وفك الحصار عن أهل غـ.ـزة. ويدعو حـ.ـزب اللـ.ـه إلى أعلى درجات الإدانة والاستنكار من جميع الدول والشعوب الحرة في العالم وإلى التحرك الفاعل والمؤثر لفك الحصار الظالم التي يتعرض له قطاع غـ.ـزة العزيز واليمن الشريف. كما يدعو مجددًا الشعوب والدول العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني العزيز ومؤازرة موقفه الشجاع والنبيل نصـ.ـرة لفلسـ.ـطين وشعبها الصامد.