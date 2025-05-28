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دار الفتوى تعلن عن أول أيام عيد الأضحى!

28
MAY
2025
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أعلنت دار الفتوى في بيان، أن "يوم الوقوف في عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة يوافق يوم الخميس الخامس من شهر حزيران المقبل، وعليه فإن يوم الجمعة العاشر من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1446هـ هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق السادس من شهر حزيران للعام 2025".

وأضافت: "دار الفتوى إذ تُهنِّئ حجاج بيت الله الحرام، تتمنى لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفورا، وتهنئ المسلمين عامة بهذا العيد المبارك، وتسأل الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعاً بكل خير وامن وسلام واستقرار".

تابعت: "سيغادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بيروت متوجها الى المملكة العربية السعودية يوم السبت المقبل لأداء مناسك الحج بضيافة المراسم الملكية".

وختمت: "بتكليف من مفتي الجمهورية، سيؤدي أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك عند الساعة السادسة والحادية عشرة دقيقة صباح يوم الجمعة 6 حزيران الجاري في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صـلى الله عليه وسلم في وسط بيروت".

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