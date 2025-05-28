ضبط ثلاث شحنات زراعية مهرّبة!

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نفّذت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة ، ثلاث عمليات ضبط فجر اليوم لشحنات زراعية مهرّبة في سوق الخضار – سن الفيل، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي.

وقد صودرت كميات من المنتجات الزراعية غير المستوفية للشروط القانونية، شملت 650 كلغ من التفاح، و1,000 كلغ من اللوز، و250 كلغ من المانغا. وبعد إجراء الكشف اللازم، تقرّر إتلاف الكميات غير الصالحة، في حين سيتم تسليم الكميات السليمة إلى المستشفى العسكري، وذلك في إطار سياسة الإفادة من المضبوطات الصالحة لخدمة المصلحة العامة.

وبلغت الغرامات المفروضة على المخالفين 730 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل ضعف القيمة التقديرية للمواد المضبوطة، "في خطوة رادعة تعكس الجدية في التصدي لعمليات التهريب التي تهدد الأمن الغذائي وتُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني".

وأكدت الجهات المعنية "استمرارها في التنسيق والتعاون لكشف شبكات التهريب وملاحقتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة غير المشروعة".