درغام: نتائج الانتخابات البلدية أثبتت قوة وتأثير التيار في الشارع المسيحي

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أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام خلال مقابلة لبرنامج بدبلوماسية أننا "كتيار وطني حر أنجزنا تحالفات وتفاهمات أدت الى فوزنا في العديد من البلدات وهي عبارة عن تحالفات إنتخابية للعائلات دور أساسي فيها لا تعكس طبيعة التحالفات السياسية. ولفت الى أن التيار الوطني الحر حقق الانتصار في جزين بتحالفه مع ابراهيم عازار، واليوم أثبت من خلال هذه الانتخابات أنه القوة الأساسية والمؤثرة في الشارع المسيحي، مؤكدا أن الرد الأساسي على كل الكلام الاعلامي عن ضعف أو إنتهاء التيار الوطني الحر كان بنتائج الانتخابات البلدية، منها على سبيل المثال بلدية جونية، والتي ترجمت أن لدينا 37 في المئة من الأصوات بالرغم من التحالف العريض ضدنا.

وشدد على أن إعتراف وزير الطاقة بأهمية الدراسات التي أنجزتها وزارة الطاقة منذ 15 سنة، وموضوع إنشاء معملين على الغاز يؤكد على أهمية التعاطي الموضوعي مع الأمور، بعيدا عن النكد السياسي.

وحول سؤال عن نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات أشار درغام الى أن وجود تباين واضح بين موقفي الرئيس عون والرئيس سلام حول نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، ويبدو الرئيس عون متفهما لحساسية الأمور والواقع القائم تماما كما تعاطيه مع نزع سلاح حزب الله. أما بالنسبة للأمريكان فلا بديل عن تسليم سلاح حزب الله، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بالطرق السلمية.

وشدد درغام على أنه لا يمكننا الحديث عن نزع سلاح حزب الله من دون معالجة الهواجس وفي مقدمتها الخروقات الاسرائلية اليومية التي تهدد لبنان، إضافة الى موضوع إعادة الاعمار.