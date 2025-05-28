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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قالت أوساط سياسية مطلعة لـ«الجمهورية»، انّه بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية والاختيارية، فإنّ ملفات عدة ستتصدّر الاهتمام الرسمي والسياسي في المرحلة المقبلة وهي:

ـ مسألة معالجة السلاح الفلسطيني التي ستكون موضع جسّ نبض او اختبار أولي في بعض المخيمات قريباً، تطبيقاً لما تمّ الاتفاق عليه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته الأخيرة للبنان.



ـ ورشة إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي، وسط توقع ضغط متصاعد من الثنائي «حزب الله» وحركة «أمل» على الحكومة ورئيسها نواف سلام في اتجاه البدء بخطوات محسوسة على هذا الصعيد بعدما طالت فترة الانتظار. علماً انّ هذا الملف كان موضع بحث خلال زيارة وفد كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد لرئيس الجمهورية جوزاف عون.

ـ تحرير التلال الخمس التي لا يزال العدو الإسرائيلي يحتلها في المنطقة الحدودية وإطلاق الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال ووقف الانتهاكات الاسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، مع ما يتطلّبه ذلك من تفعيل للاتصالات الدولية، خصوصاً مع الدولتين الضامنتين وهما الولايات المتحدة وفرنسا، لإلزام تل أبيب بتنفيذ التزاماتها.

- إطلاق حوار بين رئيس الجمهورية و«حزب الله» حول الاستراتيجية الدفاعية، التي يُفترض ان تكون جزءاً من استراتيجية الأمن الوطني، وذلك بعد التأكّد من تطبيق إسرائيل مندرجات اتفاق وقف النار والقرار الدولي 1701.

ـ محاولة احتواء الضغوط الأميركية التي يرجح أن تزداد على الدولة اللبنانية لدفعها إلى اتخاذ إجراءات عملانية نحو نزع سلاح الحزب، وهذا هو المتوقع من زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس القريبة لبيروت.

ـ التحضير لموسم سياحي مزدهر مع ترقّب عودة الخليجيين إلى لبنان هذا الصيف، فيما كان وفد إماراتي يزور بيروت للبحث في فرص التعاون.