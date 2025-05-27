بالصور: "كفرياشيت" تودع ابنتها الرقيب "ماريانا سعيد خوري"

A + A -

وسط جوّ من الحزن والاسى ودّعت بلدة كفرياشيت ابنتها الشابة الرقيب في الجيش اللبناني "ماريانا سعيد خوري" ابنة منسق هيئة كفرياشيت في التيار الوطني الحر السيد سعيد خوري، والتي توفاها الموت إثر حادث سير أليم.



ترأس القداس والصلاة لراحة نفسها راعي ابرشية طرابلس سيادة المطران يوسف سويف والذي كانت له كلمة تحدث فيها عن مزايا الشابة، منوّها بحبها للحياة ولوطنها الذي خدمته بانضمامها إلى مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء. مثل الرئيس السابق العماد ميشال عون الوزير السابق بيار رفول، كما مثّل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منسق هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحر السيد عبد الله بو عبدالله، ومثل قائد الجيش الرائد ايوب زغيب.