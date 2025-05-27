المنار تشن هجوماً عنيفاً على نواف سلام!

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شنت قناة المنار الليلة في في مقدمة نشرة أخبارها الليلة هجوماً عنيفاً على رئيس الحكومة نواف سلام.



وجاءت المقدمة على الشكل التالي :"

صدّقَ اللبنانيون انَّ أولويةَ حكومتِهم تحريرُ الارضِ واعادةُ الاعمار، واذ برئيسِها يعلنُ مشروعَه من دبي عن اولويةِ التحررِ من السلاح، وظَنوا انَ حِفظَ السيادةِ يستوجبُ وقفَ العدوانيةِ الصهيونيةِ وفقَ الحدِّ الادنى من القواعدِ الوطنية، فاذا بالناشدِ عن السلامِ يرى حفظَ السيادةِ بحصريةِ السلاح ..

متأثراً على ما يبدو بحرارةِ المنتدى في دبي، او باشادةِ مورغان اورتيغوس لهعلى مواقفِه ضدَّ الثورةِ الايرانية، قررَ رئيسُ الحكومةِ اللبنانيةِ نواف سلام من خارجِ عنوانِ قمّةِ الاعلامِ العربي في دبي اطلاقَ عنوانِ ازمةٍ وطنيةٍ وتحدٍّ في غيرِ محلِّه لرئيسِ الجمهوريةِ وكلِّ مساعيهِ لحلِّ القضايا الوطنيةِ عبرَ الحوارِ لا الاعلام، معلناً انَ مشروعَ حكومتِه التحررُ من ثنائيةِ السلاحِ التي كانت تؤدي الى ثنائيةِ القرار – كما قال..

قولٌ في حدِّه الادنى غيرُ موفق، بل في طياتِه شُبهةٌ بالنوايا من حيثُ الزمانُ والمكان، يَزيدُ الرِيبةَ والخشيةَ عندَ بيئةٍ واسعةٍ من اللبنانيينَ ما زالت تُقدّمُ كلَّ يومٍ الشهداءَ والجرحى جراءَ اعتداءاتٍ صهيونيةٍ متماديةٍ على عينِ الحكومةِ المنحرفةِ عن اولوياتِها، العاجزةِ عن وعودِ اعادةِ الاعمارِ ووقفِ العدوان..

فما قالَه الرئيسُ سلام ليسَ خطاباً في منتدًى، بل رسائلُ يُصرُ عليها بلغةِ تحدٍّ واستفزازٍ لبيئةٍ لم يَجِفَّ بعدُ لا حبرُ ولا دماءُ ولائِها لسلاحِ مقاومةٍ حَرّرت ارضَهم والذكرى لم يَمُرَّ عليها أيام..