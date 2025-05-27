سلام بحث مع رئيس الإمارات في فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية

A + A -

زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر البحر، في أبو ظبي.

وخلال اللقاء، جرى البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتنموية.

وتحدث الرئيس سلام عن "تقديره للتجربة الإماراتية الرائدة في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والحوكمة"، مؤكدا "الحرص على الاستفادة منها في دعم مسيرة التقدم في لبنان".

كما شدد الجانبان على "أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وضرورة التنسيق المستمر في ما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة".

وشكر الرئيس سلام لرئيس الامارات "قرار رفع حظر السفر عن المواطنين الإماراتيين"، مؤكدا أن "أبواب لبنان مفتوحة أمام جميع الأشقاء العرب".

كما شكر لـ"الإمارات استضافة عشرات آلاف اللبنانيين الذين يعملون فيها ويعيشون حياة هانئة ومستقرة".