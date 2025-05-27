السعودية تعلن أول يوم عيد الأضحى في هذا التاريخ!

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أعلنت المحكمة العليا في السعودية اليوم الثلاثاء ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، وعليه يكون غداً الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة ويوم الجمعة 6 حزيران/ يونيو أوّل أيام عيد الأضحى.



وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء.

وقالت المحكمة العليا في بيان: "ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة (هلال شهر ذي الحجة)، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".



وتابعت: "تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض".