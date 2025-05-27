"المستهلك" توضح: لا انتقال لطاعون الدجاج إلى البشر!

A + A -

صدر عن "جمعية المستهلك"، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: "حرصا على الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام في ضوء تداول تسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي حول انتشار مرض طاعون الدجاج، المعروف علميا بمرض نيوكاسل، والتحذير من استهلاك لحوم الدجاج، تتوجه جمعية المستهلك - لبنان الى المستهلكين بالمعلومات التالية:

مرض نيوكاسل هو مرض فيروسي يصيب الدواجن فقط، مثل الدجاج والبط والحمام وبعض الطيور الأخرى ولا يصنف هذا المرض كمرض مشترك بين الإنسان والحيوان، أي أنه لا ينتقل إلى الإنسان ولا يشكل خطرا مباشرا على صحته كذلك لا يوجد دليل علمي أو طبي على إمكانية انتقال الفيروس من لحوم أو بيض الطيور المصابة إلى الإنسان، خصوصا عند طهيها جيدا".

وأضاف البيان، "لذلك نعيد ونكرر الارشادات التالية التي يجب على المستهك اتباعها للوقاية:

- طهي الدواجن والبيض جيدا كما هو معتاد لضمان السلامة الغذائية.

- الالتزام بالإجراءات الصحية في مزارع الدواجن والتعامل مع الطيور وفق برامج سلامة الغذاء.

- عدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

لذلك، نطمئن المواطنين بأنه لا داعي للقلق بشأن تأثير هذا المرض على الصحة البشرية، وندعو إلى استقاء المعلومات من المصادر العلمية والرسمية فقط".

وختم: "معا نحو توعية مسؤولة وصحة آمنة".