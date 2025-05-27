خريف في أيار!.. ماذا في حال الطقس للأيام المقبلة؟

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع نسبة رطوبة مرتفعة يتكوّن معها الضباب بشكل كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة، فتسوء معه الرؤية أحيانا وتنخفض الحرارة بشكل إضافي في الداخل وعلى الجبال واستقرارها على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل مع بعض التقلبات المحلية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وعودتها ضمن معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 17 و 26، زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

-الثلاثاء:

غائم جزئيا إلى غائم مع نسبة رطوبة مرتفعة يتكون معها الضباب بشكل كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة فتسوء معه الرؤية أحيانا، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ فتعود ضمن معدلاتها الموسمية، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط رذاذ متفرق مع رياح ناشطة أحيانا.

-الأربعاء:

غائم جزئيا مع نسبة رطوبة مرتفعة يتكون معها الضباب بشكل كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة فتسوء معه الرؤية أحيانا، وتنخفض الحرارة بشكل إضافي في الداخل وعلى الجبال واستقرارها على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا.

-الخميس:

غائم جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، حيث يتكون معها الضباب بشكل كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة فتسوء معه الرؤية أحيانا، وتنشط الرياح مع عودة درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

-الجمعة:

غائم جزئيا إلى غائم وانخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل، وارتفاعها بشكل محدود فوق الجبال وفي الداخل، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة فيتكون معها الضباب وتسوء معه الرؤية أحيانا، كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبها مع احتمال سقوط بعض الرذاذ شمال البلاد خلال الفترة الصباحية.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 28 درجة، فوق الجبال من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة تقارب أحيانا ال 50 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيئ على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90 %.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 22درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,31

-ساعة غروب الشمس: 19,40