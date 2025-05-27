بالصور - دورة تدريبية للمخاتير الجدد الفائزين في قضاء جبيل من تنظيم التيار

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نظّم امس مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر دورة تدريبية للمخاتير الجدد الفائزين في القضاء حيث شارك فيها قرابة الخمسين مختارا ،

كما حضرت مأمور نفوس جبيل السيدة غريتا روحانا صقر ، بالإضافة إلى رئيس رابطة المخاتير المختار ميشال جبران وعضو المكتب السياسي في التيار المحامي وديع عقل الذي كانت له عدة مطالعات قانونية تتعلّق بعمل المختار ، بالإضافة إلى اعضاء مجلس القضاء سامر موسي وايلي زيد.

بعد النشيد الوطني رحب امين سر مجلس قضاء جبيل في التيار سامر موسي بالحضور وتحدث عن مزايا المختار وقيمته ودوره في المجتمع وأكد وقوف التيار الى جانب كل مختار فائز في قريته بغض النظر عن انتمائه السياسي ، بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي لخّص عمل رابطة المخاتير ودورها في السنوات السابقة ودفاعها عن حقوق المختار ، وكانت كلمة لرئيس الرابطة المختار ميشال جبران حثّ فيها المخاتير للانتساب الى الرابطة.



استهلت الجلسة حوالي الساعة الرابعة واستمرت حتى السابعة ، حيث أجاب المخاتير القدامى " الياس موسى ، ايلي سعد ، الفرد خيرالله ، حكمت الهاشم وعماد ملحمة " على كافة الأسئلة في مختلف المجالات. وفي النهاية اتفق المجتمعون على استمرار التواصل.

من جهته شكر التيار كل الحاضرين وتمنى لهم التوفيق في مهامهم.