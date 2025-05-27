الجمهورية: تسونامي متني... لم يعدموا وسيلة إلّا واستخدموها لتحقيق غايتهم

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

إذا كان الإستحقاق البلدي قد اتسم بنكهات معيّنة سياسية وعائلية في مختلف المناطق، إلّا أنّه ارتدى أهمية قصوى في منطقة المتن الشمالي، التي أثبتت أنّها عصية على كل المحاولات التي استمات خليط من القوى السياسية والحزبية، لتغيير الوضع القائم فيها، والاستيلاء على بلدياتها والقبض على اتحاد بلديات المتن، تارةً بنفخ الأحجام، تارةً ثانية بالضغط والتهديد، وتارةً ثالثة بالتهويل وبَث الشائعات، وتارةً رابعة بالإستقواء بعضلات الغَير والتلطّي خلف رئيس الجمهورية، ومحاولة إنزال هذه المراجع إلى لعبتهم الرخيصة.

إذ لم يعدموا وسيلة إلّا واستخدموها لتحقيق غايتهم، من دون أن يتمكنوا من الإخلال بميزان الوفاء في المتن الذي كان ردّه صادماً للعابثين به عبر ما يُشبه «تسونامي بلدي» أذاب الثلج وبيّن المرج، وكانت نتيجته الصارخة إلحاق هزيمة مدوية بمنطق الإستئثار والهيمنة، وبقاء اتحاد بلديات المتن في اليد الأمينة عليه وعلى المنطقة وأهلها؛ كل أهلها من دون استثناء.

22 مقابل 11

العنوان الصارخ للهزيمة المدوّية صاغته بالأمس انتخابات رئاسة اتحاد بلديات المتن، التي رسمت صورة المتن على حقيقته، بفوز رئيسة بلدية بتغرين السيدة ميرنا المر برئاسة الاتحاد، إذ نالت 22 صوتاً، فيما نالت رئيسة بلدية بكفيا - المحيدثة نيكول الجميّل 11 صوتاً.

ويتبدّى في هذه النتيجة الفارق الشاسع والكبير بين السيدة ميرنا المر، ونيكول الجميّل، والذي يُعدّ بلا أدنى شك انتصاراً موصوفاً ومضاعفاً للمر، على اعتبار أنّ الجميّل احتشد خلفها حلف سياسي داعم لها على رأسه «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، ومعهما نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والنائب ابراهيم كنعان...

وراهن هذا الحلف في لحظة ما على أنّ ما يملكه من قدرات سياسية وحزبية وغير ذلك، سيُمكّنه من انتزاع اتحاد بلديات المتن والسيطرة عليه، إلّا أنّ الرياح سارت بغَير ما تشتهي سفنه، وجاءت بخسارة موصوفة ومدوّية لحزب «الكتائب»، تُعدّ الأقسى والأصعب عليه في مسلسل خساراته في الانتخابات البلدية في المدن المسيحية الكبرى من زحلة إلى جزين وزغرتا والمتن.