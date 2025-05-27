"الثنائي": نتائج بلديات الجنوب ومخاتيره أسقطت رهانات الخارج

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

شهد الجنوب بالتوازي مع احتفال التحرير الوطني عرساً انتخابياً ديمقراطياً تمثل بإنجاز الانتخابات النيابية والاختيارية بأجواء من الهدوء والأمن والديمقراطية وروح تنافسية في بعض القرى والمدن مقابل تزكية في نصف القرى، وفوز للوائح التنمية والوفاء في معظم القرى التي شهدت معارك انتخابية، لا سيما في مدينتي النبطية وصور.

ولفتت أوساط ثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» الى أن نتائج بلديات الجنوب ومخاتيره أسقطت رهانات الخارج وبعض الداخل على انقلاب في مزاج بيئة المقاومة على خيارات الثنائي، وبالتالي ثبت الأخير قوته في الجنوب رغم كل ما تعرّض له الجنوب والجنوبيون من نسف وتدمير وتهجير وقتل واحتلال واعتداءات، لم تنجح بالتأثير على المزاج العام لجمهور المقاومة، موضحة أن القرى والمدن التي شهدت انتخابات ضمت لوائح اختلفت إنمائياً لكنها متحدةً سياسياً حول خيار المقاومة والثنائي.