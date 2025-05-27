أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 25 أيار 2025

A + A -

اللواء: أسرار



لغز

تنتظر التشكيلات الديبلوماسية إيجاد الحل المناسب لإشكالية المرشح سفيراً في فرنسا من خارج الملاك، والذي تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية، وتحول دون تمتعه بالحصانة الديبلوماسية الكاملة!

غمز

تنتظر أوساط طرابلسية نتائج التحقيق في وزارة التربية حول زيارة سيدتين من برنامج «الصحة الجنسية للنساء» في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت لإحدى ثانويات البنات وحديثهما عن المثلية والحرية في ممارسة الجنس مع الشباب والبنات، ليُبنى على الشيء مقتضاه!

همس

إعتبر سفير دولة عربية عضو في الخماسية أن إجراء الإنتخابات البلدية بهدوء وسلاسة، رغم الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، يعتبر إنجازاً للعهد والحكومة، خاصة لجهة عدم تدخل السلطة في المجريات الإنتخابية!

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقفت مصادر دبلوماسية أوروبية أمام الاجتماع الذي عُقد في اسطنبول بين قائم مقام السفير الأميركي في دمشق توماس باراك والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وما صدر عن باراك بعد الاجتماع لجهة التأكيد على ثلاثة عناصر هي انخراط الدولة السورية في تحمّل مسؤولية الحرب على تنظيم داعش وترحيل المقاتلين الأجانب من سورية والالتزام السوري بموجبات الأمن الإسرائيلي، وتساءلت حول قدرة الحكم الجديد في سورية على الوفاء بهذه التعهدات وربطت بينها وبين الإعلان التركي عن العزم على رعاية النظام الجديد أمنياً وعسكرياً وإقامة قاعدة جوية وقاعدة بحرية. وسألت عما إذا كان الإعلان التركي يتحدّث عن ثمن الإيفاء السوري بالالتزامات أم هو جزء من الإسناد اللازم للقيام بهذه المهام التي تحدّث عنها باراك؟

كواليس

تقول مصادر تابعت الانتخابات البلدية في مراحلها المختلفة أنه باستثناء تسونامي ثنائي حركة أمل وحزب الله من جهة، وانحسار موجة نواب التغيير وجمعيات المجتمع المدني من جهة أخرى بقي القديم على قدمه ففشلت القوات اللبنانية بالتحوّل إلى قوة تمثيل كاسحة مسيحياً مع نتائج جزين، والفشل القواتي الكبير الذي فاق إنجاز القوات في زحلة أهميّة، حيث لم تكن المنافسة بين القوات والتيار بل بين القوات والكتائب وكذلك نجاح تيار المردة بحسم موقع القيادي شمالاً إضافة لنجاح شخصيات مثل فريد الخازن ونعمة افرام وآل المر بتثبيت حيثيات عائلية مؤثرة في جبل لبنان.