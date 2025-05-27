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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 27 أيار 2025

27
MAY
2025
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الأخبار: سلاح المخيمات الفلسطينية: من يريد توريط الجيش في الدم مجددًا؟
الخارج يريد حصته في تعييينات مصرف لبنان
الاتخابات البلدية: لبنان على حاله

 

 

 


الديار: تناغم بين حزب الله وعون... والهوّة تكبر مع سلام!
لا ثقة «إسرائيليّة» بضغوط ترامب: لبنان ليس سوريا
مُفاجأة اتحاد بلديات المتن تربك «معراب» و«الصيفي»

 

 

 


اللواء: انفراج داخلي وترحيب دولي بعد إنجاز الانتخابات البلدية والإختيارية
«حزب الله» يبحث عن مساحة انتماء الى الدولة.. واللقاء مع سلام بعد عودته من أبوظبي

 

 

 


النهار: مبارزة تصاعدية بين التزامات الدولة وتعنّت "الحزب" سلام يتعهّد عدم السكوت عن أي سلاح خارج السلطة

 

 

 

 

البناء: ويتكوف يكشف عن تقدم صفقة تمهّد لنهاية الحرب: حماس وافقت بانتظار نتنياهو | تسونامي بلدي للثنائي جنوبا… والتيار يهزم القوات بتحالفاته في جزين واتحاد المتن | قاسم: لا تطلبوا منا شيئاً بعد… ورعد من بعبدا: إطار تعاون وحوار واسع مع عون

 

 

 


الجمهورية: تسونامي المتن يكسر الهيمنة
المتن قال كلمته

 

 

 


?l'orient le jour: Malgré l’opération Chariots de Gédéon, une trêve est-elle possible à Gaza 

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: «مؤسسة إغاثة غزة» تطلق نظاما جديدا لتوزيع المساعدات الغذائية في القطاع

 

 

 

الأنباء الكويتية: إسرائيل أنهت هدنة «الانتخابات».. وعون: معالجة السلاح الفلسطيني في يونيو

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