لقاء عون- "الحزب" خلق جوّاً ايجابياً بين الطرفين لكنه بحاجة الى متابعة

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

كان البارز سياسيا امس، زيارة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد لرئيس الجمهورية جوزاف عون يرافقه نواب الكتلة علي عمار، حسين الحاج حسن، امين شري وحسن فضل الله، وجرى بحث للأوضاع العامة في البلاد في ظل التطورات المتسارعة، خصوصا على الساحة الجنوبية، والاتصالات التي تجريها الدولة اللبنانية لالزام إسرائيل تنفيذ بنود اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني من العام الفائت.



وافيد عن اتفاق بين عون ورعد على «إبقاء التواصل مفتوح بينهما، وأن عون قدّم لحزب الله طرحا للحفاظ على سيادة الدولة وحماية اللبنانيين».

وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة ان اللقاء لا يعني بالضرورة بداية الحوار المباشر بين الطرفين حول موضوع سلاح المقاومة والذي يتولاه حالياً مستشار الرئيس العميد اندره رحال، لكنه يمهد لاحقا للحوار لمباشر في الوقت المناسب، وقدّم كُلٌّ من عون ورعد وجهة نظره حول الوضع الجنوبي.



واكدت المصادر ان اللقاء خلق جوّاً ايجابياً بين الطرفين لكنه بحاجة الى متابعة.