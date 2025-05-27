«داعش» يطل من ريف دمشق الغربي

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الشرق الأوسط السعودية: دمشق-

أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، حسام الطحان، اعتقال عدد من عناصر «داعش»، وضبط كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، منها قواعد صواريخ وعبوات ناسفة وسترات انتحارية.

وأضاف الطحان أن عناصر «داعش» الذين اعتقلوا، كانوا يمارسون نشاطهم في عدد من مناطق الغوطة الغربية.

المسؤول السوري أوضح أنه «بناءً على معلومات دقيقة وردتنا من جهاز الاستخبارات العامة إلى فرع مكافحة الإرهاب بريف دمشق، تفيد بوجود خلايا إرهابية تنشط في عدد من مناطق الغوطة الغربية، بدأنا عملية رصد وتعقّب مكثّف لتحركات هذه الخلايا».