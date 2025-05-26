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الزراعة اللبنانية: لا صحة لانتشار أوبئة تصيب المواشي والدواجن

26
MAY
2025
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علقت وزارة الزراعة في بيان، على "ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات المنصات الرقمية من معلومات مغلوطة وشائعات لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو علمي موثوق، بشأن انتشار أوبئة أو أمراض خطيرة تصيب المواشي والدواجن في لبنان".

وأكدت "بشكل قاطع، أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة، ولم تسجل حتى تاريخه أي حالات وبائية غير اعتيادية في الثروة الحيوانية، لا في قطاع الدواجن ولا في قطاع المواشي"، مشيرة إلى أن "الفرق البيطرية والفنية في الوزارة تتابع الوضع الصحي في مختلف المناطق اللبنانية بشكل دوري ودقيق، وفقا لأعلى المعايير العلمية والصحية المعتمدة".

وأكدت أن "أي معلومة تتعلق بالحال الصحية للحيوانات أو بالوضع البيطري العام يجب أن تصدر حصرا عن الوزارة أو عن الجهات العلمية والمهنية المختصة والمعترف بها رسميا"، محملة "المسؤولية الكاملة لكل من يروج لمعلومات كاذبة تثير البلبلة والهلع في صفوف المواطنين والمزارعين".

وأشارت إلى أن "الترويج لمثل هذه الشائعات يضر مباشرة بقطاع حيوي يشكل ركيزة أساسية في الأمن الغذائي الوطني والاقتصاد الريفي، ويؤثر سلبا على الثقة بالإنتاج المحلي وجهود الدولة في دعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي"، لافتة إلى أنها "في صدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بحق مروجي هذه الأخبار الكاذبة، عملا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

وإذ أهابت الوزارة بـ"جميع المواطنين ومستخدمي المنصات الرقمية توخي الدقة والموضوعية في تداول المعلومات"، جدّدت دعوتها إلى "اعتماد المصادر الرسمية والموثوقة فقط، والتعاون بما يخدم الصالح العام ويعزز مناعة القطاع الزراعي في وجه أي محاولات تشويه أو تضليل".

وأكدت أن "سلامة قطاع الثروة الحيوانية هي مسؤولية وطنية مشتركة"، مشيرة إلى أنها "لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بها أو الإضرار بثقة المواطنين بالإنتاج الوطني".

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