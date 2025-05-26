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أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى أن "الانتخابات البلدية والاختيارية إنتهت وجاء دور اتحادات البلديات".

وقال في مؤتمر صحافي لعرض نتائج الانتخابات في الجنوب وكل لبنان: "قلنا سابقا أن الانتخابات البلدية خضعنا فيها لخيارات الناس وقلنا إن طابعها الأول عائلي إنمائي وطابعها الثاني سياسي أما انتخابات الاتحادات فحتما لا يغيب عنها الانماء ولكن الطابع السياسي فيها يزداد، وباكورة هذه الاتحادات هو الفوز باتحاد بلديات المتن للسيدة الصديقة ميرنا المرّ وعائلة المرّ الذين تحالفنا وإياهم بالانتخابات البلدية بأغلبية بلديات المتن ومن بعدها عملنا بشكل أكبر لتأمين الفوز بمواجهة القوات اللبنانية والكتائب وبعض النواب".

باسيل أضاف: "أوزان القوى المشاركة بالاتحاد واضحة التيار والكتائب والقوات والطاشناق، ونحن شركاء أساسيون وطبيعيون بهذا الانتصار الذي له رمزية كبيرة.

واوضح: "في ليلة إنتهاء الانتخابات في جبل لبنان سمعنا أنه سيكون هناك فوز وتغيير بالاتحاد وسقط النظام الأمني اللبناني- السوري"، لافتا الى أن "هذا النظام سقط في العام 2005، والناس الذين تحدثوا عن سقوط هذا النظام هم من تحالفوا مع عائلة المرّ في العام 2009، الآن وبعد مرور أكثر من عشرين عاماً تذكروا أنهم أسقطوا النظام الامني اللبناني السوري الذي تحالفوا معه في 2009". واشار الى ان "التهويل النفسي الذي يمارس على رؤساء البلديات نراه ليس فقط بالمتن بل أينما كان". وأكد: هناك اعلاميون وكتاب يمارسون تهويلاً في حين أن المطلوب نخادبة الناس بالعقل والمنطق.

باسيل لفت الى أن "القوات اللبنانية لم تفز ولا في أي بلدية بالمتن. وقال: "هناك فقط بلدية صغيرة الحجم حصلت بالتوافق ونائب رئيسها هو ملتزم بالتيار حتى فليسألوا أنفسهم أين صوت رئيس بلديتها".

وأكد: نتيجة الاتحاد هي 22 لميرنا المر مقابل 11 لنيكول الجميل"، لافتا الى أننا "نأمل أن يحصل اداء إنمائي جديد للإتحاد بالمتن". واضاف: "النهاية ستكون في إتحاد بلديات جزين والبارحة حاولوا ان يقولوا إنهم خسروا مدينة جزين لكنهم ربحوا معظم البلديات ولكن التيار هو الذي ربح معظم البلديات".

باسيل شدد على أن "الانتخابات في الجنوب ما عدا جزين أظهرت أن هناك حضورا وقوة للتيار الوطني الحر تم التعبير عنها بالكثير من التفاهمات وبالتزكية التي حصلت".

وأشار باسيل الى أن جزين هي "المكان الوحيد الذي اخترنا فيه أن نظهّر موقفنا سياسياً وأعلنا يوم الإثنين الماضي أننا سنسجل انتصارا بجزين، وقد حصل أمر استفزازي ليس فقط بحق التيار بل بحق كل الشعب اللبناني عندما يقال لأناس خسروا في بلدية أنتم لا تدخلون الى هذه المدينة وهنا نتحدث عن زحلة، وعندما بدأنا نشعر برائحة "تنمّر" جديدة تحصل وأرادوا أن يقوموا باكتساح معنوي للناس وتقصدنا أن نظهر سياسيا بداخل جزين السبت صباحا بألواننا وأعلامنا".

وأضاف: "قمنا بعدة استطلاعات بجزين والواضح أن التيار الوطني الحر هو القوة الأساسية هناك، هم يعرفون بالاستطلاعات ايضا انهم لن يفوزوا لذا حاولوا أن يفرضوا بالتهويل أمورا معينة"، ولفت الى أنهم "يتحدثون عن السيادة وفي جونيه لكن ماذا فعلوا؟ تحالفوا مع فريد الخازن لأنهم أدركوا أننا بتحالفنا معه سنفوز".

باسيل أشار الى أنه "في إتحاد بلديات كسروان هم مضطرون الى جمع الاقطاب الخمسة للفوز بالاتحاد والا لن يستطيعوا ذلك وهذا يظهر قوة التيار بهذا القضاء، نفس الشيء يفعلونه في البترون إذ يحاولون القيام بتحالف ثلاثي ليفوزوا علينا وبالنهاية الارقام التي وردت من كل لبنان تدل على أن التيار الوطني الحر لا زال القوة الكبرى بلبنان بحضوره وتمثيله".

وتابع: "كل كلام آخر عن تسونامي غير صحيح، وبالارقام هناك قوتان أساسيتان بالشارع المسيحي وكتيار لدينا امتداد أكبر في طوائف أخرى ولكن هناك هذه المنافسة القائمة بين التيار والقوات".

وفي الخلاصات تطرق باسيل الى موضوع المجتمع المدني، وقال: "المجتمع المدني فشل أن يظهر على الساحة الانمائية البلدية وتحديدا بالمدن الصغرى والكبرى، والشخصيات التي ليس لديها جذور حزبية فقدت بالكامل بدء من الناس الذين كانوا منا وخرجوا أصبحوا اليوم يهللون لمختار.

وختم: "اينما قررنا أن نشك العلم "رفعناه".

نجم كتيلي والنتائج

بعدها عرضت نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي لنتائج انتخابات الجنوب وأوضحت:



بقضاء مرجعيون حاصبيا: البلديات الموجود فيها التيار هي 5 من أصل 7 بلدات والفائزون بالبلديات من ملتزمين ومناصرين للتيار هم 10 أعضاء من أصل 87 عضواً، ومختارين من أصل 10.

. بنت جبيل وصور: هناك 5 بلديات موجود فيها التيار وهناك 20 عضو فائز ملتزم أو مناصر للتيار من أصل 81، وهناك 10 من 13 مختاراً.

. النبطية: التيار موجود في 4 بلديات، وهناك 14 عضو من الفائزين القريبين أو الملزمين بالتيار ومختار فائز من أصل 18 مختاراً.

. الزهراني: هناك تواجد للتيار في 18 بلدية من أصل 18 وبالتالي حققنا 75 عضوا بلديا ملتزماً أو مناصرا من أصل 186، و 8 رؤساء بلديات بالاضافة الى 15 مختارا من أصل 32.

. جزين: لدينا تواجد بـ20 بلدية من أصل 36 وفاز بالبلدية 142 من اصل 363 و19 رئيس بلدية تيار أو مقرب من التيار بالاضافة الى 26 مختار من أصل 76.

.في حافظة الجنوب ككل: نحن موجودون بـ52 بلدية والفائزين من المقربين أو الملتزمين هم 261 ولدينا 27 رئيس بلدية ملتزم أو مقرب من التيار بالاضافة الى 54 مختاراً.

.جبل لبنان: التيار موجود بـ201 بلدية، ولديه 177 مختاراً و724 عضو بلدية بالإضافة الى 55 رئيس بلدية.

. الشمال وعكار: هناك تواجد بـ108 بلديات وعدد الفائزين من أعضاء البلديات 374 و 33 رئيس بلدية بالاضلفة 101 مخاتير.

. البقاع: البلديات الموجود فيها التيار عددها 39، الفائزين بالبلديات 178 عضوا و 25 رئيس بلدية بالاضافة الى 47 مختاراً.

. في بيروت هناك عضوان بلديان و11 مختاراً.