Bassil durante la fiesta de la victoria en Jezzine: Jezzine seguirá siendo una alcazaba Aouni y la victoria es por la vida en común de la gente de Jezzine y por la unidad del Líbano

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, al comienzo de su discurso en la celebración de la victoria en Jezzine, saludó a los habitantes del sur que hoy expresaron su identidad libanesa, su adhesión a su tierra y su firmeza a su identidad, y participaron en las elecciones y demostraron que son libres y no temen a ningún terrorismo.

También saludó al Movimiento Patriótico Libre, diciendo: "Una vez más, como demostró en todo el Líbano, demostró en el sur que de Sidón a Zahrani a Tiro, Bint Jbeil, Hasbaya, Nabatieh, y Jezzine, la alcazaba, ganó con municipios, alcaldes, miembros municipales, y mujtares y demostró una vez más que es de esta textura del sur y tiene como objetivo desarrollar todas sus áreas."

Bassil también envió un saludo a nuestro pueblo libre del sur: "El viento de la soberanía no tiene por qué soplar en Jezzine, y nadie puede enseñar soberanía a la gente de Jezzine, sino que son ellos quienes la hacen". Bassil continuó: "Con la historia del “capricho”, el capricho de Jezzine es un "movimiento” y el viento del movimiento ha soplado en ella porque “no hay amor excepto para el primer amante” y el primer amante de Jezzine es el “general” Michel Aoun.

Bassil enfatizó que "esta es la regla en Jezzine y la excepción y el gran error es lo que pasó en 2022 y este error no se repetirá", señalando que "hay algunas voces “cacofónicas” que intentaron cortarlo de su entorno y la voz “cacofónica” que sale del “movimiento” se convierte en “cero” como vieron hoy".

Bassil añadió: "La fuerza que haben demostrado hoy demuestra que la gente de Jezzine se aferra a sus constantes y a sus bases, y Jezzine no puede separarse de su entorno, y aquellos que intentaron aislarla o cortarla de Jabal al-Rayhan y Sidón y no dejarla ser el vínculo entre la Bekaa y el Sur son dos diputados a los que Jezzine les dio una lección." Bassil se dirigió a la gente de Jezzine diciendo "Esta victoria de hoy no es sólo para el Movimiento Patriótico Libre, sino para las familias de Jezzine, en primer lugar la familia Azar y el diputado Ibrahim Azar, la familia Helou, nuestro querido amigo Ghazi Helou y su hermano, el alcalde David Helou, y todas las familias de Jezzine".

Bassil subrayó que "esta victoria nos hace conocer el valor de Jezzine y quién puede entrar en Jezzine porque nunca teme a nadie, y el municipio es para los que ganaron o perdieron en él, pero Jezzine seguirá siendo la “alcazaba Aouni” cuyos muros están cercados por la bandera libanesa, y hoy todo el mundo me pregunta ¿dónde va a poner la bandera?"

Yo les digo: "En primer lugar, podemos poner la bandera en todos los rincones de Jezzine y su distrito y en nuestros corazones y en los corazones de la gente" Bassil continuó: "Pospondré el izado de la bandera hasta 2026 y la pondremos en cien lugares para que permanezca en vuestros hogares y en vuestros corazones, y esta gran victoria arrolladora no es sólo en la ciudad de Jezzine, sino en todo el distrito de Jezzine".

Bassil señaló que "esta victoria que se logró no es con gente que son “traidores” y no soberanos, cuando trataron de aliarse con Ibrahim Azar, eran soberanos, pero si el Movimiento Patriótico Libre se alía con él, ¡ya no es soberano!"

Dijo: "No les llamamos no soberanistas cuando se aliaron con Hezbollah y los aliados de Hezbollah en Jounieh, Koura, Baaliyeh y Beirut, y cuando recibieron miles de votos de chiíes en Zahle y Biblos, no les llamamos no soberanistas".

Añadió: "Decimos que no son soberanos cuando reciben la contraseña del extranjero y cambian su posición declarada de la noche a la mañana, una vez están a favor de la ley ortodoxa y con una llamada cambian su posición y se vuelven en contra, otras veces están a favor de los refugiados en Líbano y luego se vuelven en contra, están en contra del Presidente de la República y viene el enviado y se vuelven con él, están en contra del Primer Ministro y se vuelven con él, confirman que no entrarán en un gobierno que incluya a Hezbolá y al día siguiente entran en él.".

Bassil subrayó que "el no soberano es el que sigue una ocupación del exterior o una tutela del exterior, y por eso el Movimiento Patriótico Libre es el soberano en el Líbano". La victoria del pueblo de Jezzine es una victoria para la vida en común de la gente de Jezzine, es una victoria para la unidad del Líbano y no para dividir el Líbano." Señaló que "nuestra promesa es completar todos los proyectos emprendidos por el municipio, desde el vertedero hasta las calles y la calle de la biblioteca, lo completaremos para hacer de Jezzine la capital del turismo en el sur porque somos el movimiento de la esperanza, la alegría, la vida y el movimiento de la vida “dulce”."

Y concluyó: Pensaron que anularían el movimiento y la eliminarían, pensaron que podrían enterrarnos y resultó que somos "como las semillas" cuando las pones debajo de la tierra, crecen, crecen y florecen, y nuestra cita con vosotros en 2026 para eliminar el error que alejaba a Jezzine de su entorno y decirles: "No nos hemos alejado de representaros, pero en 2026 volveremos a Jezzine".