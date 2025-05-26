داني جدعون اعلن ثبوت براءته بوجه ادعاءات سيقت ضده: نأمل أن تكون باكورة مكافحة الفساد

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اعلن المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون في بيان، "ثبوت براءته بوجه الادعاءات التي سيقت ضده"، وقال: "بتاريخ ٢٦ أيار ٢٠٢٣، قررت حكومة تصريف الاعمال برئاسة الاستاذ نجيب ميقاتي ومن خارج جدول أعمال الجلسة وقف المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون عن العمل وإحالته على الهيئة العليا للتأديب ثم على ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وقاضي التحقيق، بطلب من وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان".

اضاف: "وبعد التحقيقات اللازمة صدر عن قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي بتاريخ 24 شباط 2025 القرار التالي:

أولا: منع المحاكمة عن المدعى عليه داني نقولا جدعون يجنحة 373 من قانون العقوبات.

ثانيا: حفظ أوراق الدعوى وتعليق الرسوم والنفقات كافة.

ثالثا: إيداع الملف القلم لحفظه.

كما صدر عن غرفة المذاكرة في الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو بتاريخ 30 نيسان 2025 القرار القاضي: أولا قبول الاستئناف شكلا، وفي الاساس رده وتصديق القرار المستأنف الذي خلص الى منع المحاكمة عن المدعى عليه داني نقولا جدعون بجرم 373 عقوبات، للتعليل الوارد فيه وللتعليل الوارد في متن هذا القرار، مع حفظ الرسوم والنفقات كافة".

وختم: "النتيجة هي أن التفتيش المركزي حفظ الملف لعدم صحة ما فيه، وديوان المحاسبة قرر عدم ثبوت أي مخالفة مالية، والهيئة العليا للتأديب قررت عدم إنزال أي عقوبة، وقاضي التحقيق قرر منع المحاكمة، والهيئة الإتهامية نظرت بالاستئناف وصدقت قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة. نأمل أن تصل التحقيقات إلى خواتيمها وتكون باكورة مكافحة الفساد للعهد والحكومة".