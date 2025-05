A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, au début de son discours lors de la célébration de la victoire à Jezzine, a salué les habitants du sud qui ont exprimé aujourd'hui leur identité libanaise, leur attachement à leur terre ainsi que leur résilience ; En participant aux élections ils ont montré qu'ils sont libres ne craignant aucune forme de terrorisme.

Il a également salué le courant patriotique libre, en déclarant "Une fois de plus, comme il l'a prouvé dans tout le Liban, le courant a prouvé dans le sud que de Sidon jusqu’à Zahrani, à Tyr, Bint Jbeil, Hasbaya, Nabatieh, et Jezzine la forteresse, il a remporté avec des municipalités, des maires, des membres municipaux, et des moukhtars faisant preuve une fois de plus qu'il est issu de ce tissu social du sud et vise à développer toutes ses zones."

Bassil a également adressé un message de bienvenue à notre peuple libre du Sud: "Le vent de la souveraineté n'a pas à souffler à Jezzine, et personne ne peut enseigner la souveraineté aux gens de Jezzine, mais ce sont eux qui en sont l’exemple". Bassil a poursuivi : "En ce qui concerne l’affinité, celle de Jezzine est un “courant” et le vent du courant a soufflé en elle parce qu’»il n'y a amour que pour le premier" et le premier de Jezzine est le “général” Michel Aoun.

Bassil a souligné que "c'est la règle à Jezzine ; L'exception et la grande erreur est ce qui s'est passé en 2022, une erreur qui ne sera pas reproduite", soulignant que "certaines voix “cacophoniques” ont essayé de couper Jezzine de son environnement et la voix “cacophonique” qui sort du “courant” devient “zéro” comme vous l'avez constatée aujourd'hui".

Bassil a ajouté : "La force dont vous avez fait preuve aujourd'hui montre que les gens de Jezzine s'en tiennent à leurs constantes et à leurs bases. Jezzine ne peut être séparée de son environnement, et ceux qui ont essayé de l'isoler ou de la couper de Jabal al-Rayhan et de Sidon ne la laissant pas être le lien entre la Bekaa et le Sud sont deux députés à qui Jezzine a donné une leçon." Bassil s'est adressé aux gens de Jezzine en disant: "Cette victoire aujourd'hui n'est pas celle du Courant patriotique libre uiquement, mais celle des familles de Jezzine, en premier lieu la famille Azar et le député Ibrahim Azar, la famille Helou, notre cher ami Ghazi Helou et son frère, le maire David Helou, et toutes les familles de Jezzine".

Bassil a souligné que "cette victoire nous fait connaître la valeur de Jezzine et qui peut se prouver à Jezzine parce qu'elle n'a jamais peur de personne ; La municipalité est pour ceux qui ont gagné ou perdu en même temps, mais Jezzine restera la “forteresse Aouniste” dont les murs sont clôturés par le drapeau libanais, et aujourd'hui, tout le monde me demande où allez-vous brandir le drapeau ?

Je vous dis : "D'abord, nous pouvons brandir le drapeau dans tous les coins de Jezzine et de son district, dans nos cœurs et dans les cœurs des gens". Bassil a poursuivi : "Je reporterai la levée du drapeau jusqu'en 2026 et nous le placerons dans une centaine d'endroits pour qu'il reste dans vos maisons et dans vos cœurs, et cette grande et large victoire ne concerne pas seulement la ville de Jezzine, mais tout le district de Jezzine."

Bassil a souligné que "cette victoire n'a pas été réalisée avec des gens qui sont des “traîtres” et non souverains. L’orsqu'ils ont essayé de s'allier avec Ibrahim Azar, ils étaient souverains, mais si le Courant patriotique libre s'allie avec lui, il ne l’est plus !"

il a déclaré que : "Nous ne les avons pas qualifiés de non-souverains lorsqu'ils se sont alliés au Hezbollah et à ses alliés à Jounieh, Koura, Aley et Beyrouth, et lorsqu'ils ont reçu des milliers de voix chiites à Zahlé et Byblos, nous ne les avons pas qualifiés de non-souverains".

Il a ajouté : "Nous disons qu'ils ne sont pas souverains lorsqu'ils reçoivent le mot de passe de l'étranger et qu'ils changent leur position déclarée du soir au matin, lorsqu'ils sont pour la loi orthodoxe et qu'avec un appel ils changent leur position et deviennent contre, d'autres fois ils sont pour les réfugiés au Liban et deviennent contre, ils sont contre le Président de la République et quand l’émissaire arrive, ils deviennent avec lui. Ils sont contre le Premier ministre et deviennent avec lui, ils confirment qu'ils ne participeraient pas dans un gouvernement qui inclut le Hezbollah et le jour suivant ils le font".

Bassil a souligné que "le non-souverain est celui qui suit une occupation de l'étranger ou une tutelle de l'étranger, et c'est pourquoi le Courant patriotique libre est le souverain au Liban. La victoire du peuple de Jezzine est une victoire pour la vie commune des gens de Jezzine, c'est une victoire pour l'unité du Liban et non pour la division du Liban". Il a souligné que "notre promesse est que nous achèverons tous les projets entrepris par la municipalité, de la décharge aux rues et la rue de la bibliothèque, nous les achèverons pour faire de Jezzine la capitale du tourisme dans le sud parce que nous sommes le Courant de l'espoir, de la joie, de la vie, et le courant de la “ douce ” vie".

Et il a conclu : "Ils pensaient annuler le courant et l'éliminer, ils pensaient nous enterrer et il s'est avéré que nous sommes "comme des graines" quand on les met sous la terre, elles poussent, grandissent et fleurissent, et notre rendez-vous avec vous en 2026 pour enlever l'erreur qui a éloigné Jezzine de son environnement et pour vous dire : "Nous ne nous sommes pas éloignés de vous représenter, mais en 2026 nous reviendrons à Jezzine."