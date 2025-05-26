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قوى الامن: توقيف سائق سيارة محمّلة بأسلحة وذخائر حربيّة في عاصون - الضنية

26
MAY
2025
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: " في إطار حفظ الأمن وملاحقة المخالفين للأنظمة والقوانين وتوقيفهم على كل الأراضي اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى غرفة عمليّات سريّة زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام المدعو م. خ. (مواليد عام ١٩٨٨، لبناني) بالتّجول على متن آليّة نوع “رابيد” لون أبيض من دون لوحات محمّلة بأسلحة وذخائر حربيّة في بلدة عاصون- الضّنيّة.

بنتيجة المتابعة الفوريّة، تمكّنت دوريّة من فصيلة الضّنية، بتاريخ 24-5-2025، من رصد “الرابيد” أمام منزل المشتبه به، وبعد التّأكّد من وجوده داخل المنزل، وبالتّنسيق مع القضاء، قامت بمداهمته وتوقيفه وضبط السّيّارة وبندقيتَين حربيّتَين نوع كلاشنكوف، ومسدّسَين، وبندقيتَي صيد وكميّة من الأعتدة والذّخائر الحربيّة.

التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".

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