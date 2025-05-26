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رعد يلتقي عون ويردّ على سلام "حفاظاً على ما تبقى من ود"!

26
MAY
2025
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ناقش النائب محمد رعد خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قصر بعبدا، "إعادة الإعمار وتحريك المؤسسات عبر الاستحقاقات".

وقال رعد بعد اللقاء: "مساحة التفاهم بيننا وبين الرئيس عون واسعة"، لافتاً إلى أنّ "ليس هناك من أبواب مغلقة لتبادل الأحاديث والأفكار مع الرئيس في أي مستوى من المستويات، وليست هناك محطة نفتح فيها الأبواب لأنها مفتوحة منذ الاستحقاق الرئاسي وسنستمر بكل ما من شأنه تحقيق السيادة وإعطاء كل ذي حق حقه في هذا البلد".

ورداً على تصريح سلام عن انتهاء عصر تصدير الثورة الإيرانية، قال سلام: "لا أريد التعليق على هذا التصريح حفاظاً على ما تبقى من ود".

وسبق أن أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن المنطقة شبعت من الاستقطاب الإيراني - الأميركي، وقال: "عصر تصدير الثورة الإيرانية انتهى".

وأعرب عن أمله بعودة العرب إلى لبنان، وقال في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية": "الأشقاء العرب وأصدقاؤنا في العالم كانوا قد فقدوا ثقتهم بلبنان، ونعمل ليل نهار على استعادة ثقة العرب بلبنان، متأمل في أن العرب سيعودون إلى لبنان كما عاد لبنان إليهم، بدعم الأشقاء العرب وأصدقائنا في العالم سنكون أقدر على النجاح. ولبنان سيكون أرضاً جاذبة للاستثمارات العربية، والعمل جار على توفير الشروط التي تسمح بعودة التصدير للسعودية".


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