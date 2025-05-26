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توقيف سيّدة وشخصَين حاولوا تهريب “كبتاغون” بواسطة طرد بريدي!

26
MAY
2025
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورطين بعمليّات تجارة المخدّرات وتهريبها، وتوقيف مرتكبيها، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة الهادفة إلى مكافحة هذه الآفّة في كلّ المناطق اللّبنانية، وعلى أثر ضبط طرد بريدي من قبل جمارك المطار، يحتوي على كميّة ٣.٢ كلغ من الحبوب المخدّرة “كبتاغون”، موضّبة ومخبّأة بطريقة احترافيّة داخل طاولات خشبيّة (لزوم نراجيل) ومعدّة لتهريبها إلى  دولة أوروبيّة، عبر إحدى شركات الشّحن، باشرت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي استقصاءاتها وتحريّاتها لكشف المتورطين في هذه العمليّة بهدف توقيفهم.

من خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان وجود مرسلة الطّرد، في محلّة القبّة – طرابلس، وتوقيفها بالتّنسيق مع مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في طرابلس، وتبيّن أنّها تُدعى:

  • ج. ت. (مواليد عام 1968، لبنانية)

بالتّوسّع بالتّحقيق، تمّ معرفة هويّة الشّخص الذي قام بتوضيب الطّرد وشريكه، ومكان وجودهما في محلّة باب الحديد – طرابلس، حيث جرى نصب كمائن محكمة لهما وتوقيفهما بعمليّة متزامنة، وهما:

– ا. هـ. (مواليد عام 1980، لبناني)

– ر. م. (مواليد عام 1976، لبناني)

اعترف الموقوفون بما نُسِبَ إليهم، وتمّ حجز سيّارة ودرّاجة آليّة عائدة لهم، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد الشّبكة، بالتنسيق مع القضاء المختص.

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