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السفير المصري بعد لقائه سلام: بحثنا في زيارته إلى القاهرة في الأسبوع الأول من تموز ونأمل مزيدًا من التعاون

26
MAY
2025
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‏استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى الذي قال بعد اللقاء:"كان الهدف من زيارتي لدولة الرئيس اليوم الحديث أولا عن ترتيبات زيارته إلى القاهرة في خلال الأسبوع الأول من شهر تموز "يوليو "القادم ، لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين وهو في طور الإعداد،  ونحن لدينا رغبة وهي أيضا موجودة لدى الجانب اللبناني ، بأن تكون هذه اللجنة مختلفة عن سابقتها من لجان، لاننا نريد ان  نوقع على اتفاقات  ومذكرات يمكن ترجمتها على أرض الواقع وتلبي احتياجات الجانب اللبناني في هذه الفترة ، وأيضا تلبي احتياجات الجانب المصري ".

أضاف: "نحن سنستغل الفترة القادمة لدراسة الوثائق والمشاريع والاتفاقات التي يمكن أن يتم التوقيع عليها ، ودولة الرئيس مهتم جدا بهذه الزيارة وهو كلف عددا من  المسؤولين في متابعة التحضير لها خلال الفترة القادمة".

وقال:" قدمت  ايضا لدولته دعوة إلى زيارة مصر لحضور افتتاح المتحف الكبير بداية شهر تموز وهو  شهر مزدحم بكثير من الفعاليات المهمة لمصر ولبنان ، ونأمل ان نشهد في الفترة القادمة مزيدا من التعاون وستتوج بزيارة دولة الرئيس نواف سلام إلى مصر.

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