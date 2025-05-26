بالصورة- رامي نعيم من الحماس الزائد على "إكس".. إلى خيبة الأمل!

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كتب رامي نعيم عبر منصة إكس منشورًا يهنّىء القوات اللبنانية والكتائب بفوزها رئاسة اتّحاد بلديات المتن، لتعود وتظهر النتيجة بفوز رئيسة بلدية بتغرين ميرنا المرّ.

وجاء في منشور نعيم: "وأخيراً وبعد سنوات من الظلم ومن الهيمنة غير الديموقراطية على #إتّحاد_بلديات_المتن_الشمالي رجع الحق لأصحابو . #نيكول_الجميّل تتحضّر لرئاسة الإتحاد بعدما أعطت غالبية بلديات المتن الثقة بنيكول وبخطّها السيادي. مبروك للمتن ومبروك لـ #لبنان رئيسة اتحاد بتشبه كل لبناني شريف . مبروك للسياديين ولحزب #الكتائب_اللبنانية وللشيخ #سامي_الجميّل والشكر لرئيس حزب #القوات_اللبنانية #سمير_جعجع اللي وعد ووفي بالوعد . سوا منكون أقوى ومنبني لبنان الغد."